Sky, rinnovo con Mediaset per i canali Premium

Novità importante in casa Sky. L'emittente satellitare ha rinnovato con Mediaset il contratto per la distribuzione dei sei canali di Premium. Lo riporta ItaliaOggi, sottolineando che l’accordo, in scadenza a giugno, è già stato rinnovato, e quindi Premium Crime, Stories, Action (serie tv) e Premium Cinema 1-2-3 (film) saranno ancora disponibili nei prossimi anni per gli abbonati alla piattaforma controllata da Comcast.

Nel frattempo, a Cologno Monzese gli uomini di Rti sono molto attivi nel trovare soluzioni sempre nuove per impacchettare i diritti tv (dello sport o da contratti con le major) e il grande archivio Mediaset in offerte diverse, siano esse lineari, ott, free o pay.

La piattaforma pay Infinity ha chiuso un accordo con Amazon Prime Video. Inoltre, si stanno studiando altre partnership con tutti i tipi di piattaforme per la distribuzione di canali lineari, e pure intese per interi cataloghi (tipo quello Medusa) che sono nelle disponibilità di Mediaset.

Nel mondo dello streaming, invece, tra una decina di giorni debutterà Mediaset Play Infinity, che continuerà a distribuire i contenuti free di Mediaset Play (la nascita della nuova piattaforma è stata annunciata la scorsa settimana).

Non solo, ai contenuti free saranno affiancati anche quelli pay di Infinity (con alcune centinaia di migliaia di abbonati) dove, oltre ai film, saranno disponibili tutte le partite di Champions League del triennio 2021-24 (tranne i 16 big match all’anno del mercoledì, esclusiva di Amazon).

