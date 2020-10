Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, Hakan Calhanoglu si sta recando giornalmente a Milanello per svolgere lavoro individuale. La volontà del Milan è di tentare di fare un piccolo miracolo e far sì che il giocatore possa essere a disposizione per la sfida con la Roma, almeno partendo dalla panchina.