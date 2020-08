Sky - Tonali, prima di firmare con il Milan dovrà rinnovare con il Brescia: ecco perchè

Secondo quanto riferisce Sky, è ormai tutto fatto per il passaggio di Sandro Tonali al Milan, ma prima di firmare con i rossoneri, il giovane regista dovrà rinnovare il suo contratto con il Brescia che è in scadenza nel 2022: questo perchè, siccome il trasferimento avverrà in prestito, in caso di mancato riscatto la società di Cellino vuole evitare che il giocatore torni con un solo anno di contratto.