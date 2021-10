Sky - Verso Atalanta-Milan, la probabile dei rossoneri: torna Kjaer, ancora Rebic centravanti

Dopo la giornata di riposo di ieri oggi il Milan è tornato ad allenarsi: a Milanello Mister Pioli sta preparando con attenzione la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, ha raccontato le possibili scelte di formazione: al centro della difesa torna Simon Kjaer, con Alessio Romagnoli che potrebbe trovare un turno di riposo. A centrocampo tre giocatori per due posti, dovrebbero partire dall'inizio Kessie e Tonali. In avanti inizia ancora una volta Rebic, con Giroud pronto a subentrare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.