Sky - Verso Juve-Milan, Romagnoli in panchina e Donnarumma capitano. Novità Diaz

Peppe Di Stefano, corrispondente per il Milan di SkySport, si è così espresso in diretta da Torino sulle ultime sulla formazione rossonera per la sfida di questa sera contro la Juventus: "Quello di Pioli sarà un 4-3-2-1 mascherato da 4-4-2. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, con ogni probabilità anche con la fascia di capitano al braccio. In difesa, infatti, ci sarà ancora Tomori al posto di Romagnoli al fianco di Kjaer, con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mediana Bennacer e Kessie. Sulla trequarti la novità: assieme a Saelemaekers e Calhanoglu ci sarà Brahim Diaz. In avanti Zlatan Ibrahimovic".