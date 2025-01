Sky - Verso Milan-Cagliari: un solo dubbio di formazione per Conceiçao

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24 da San Siro dove oggi pomeriggio il Milan ha svolto la seduta di rifinitura in vista della sfida casalinga di campionato di domani sera contro il Cagliari, ha dato alcuni aggiornamenti sulla probabile formazione del Diavolo: l'unico dubbo di Sergio Conceiçao è in difesa tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Ci sarà Davide Calabria al posto dello squalificato Emerson Royal, mentre in avanti ci sarà il ritorno dal primo minuto di Rafael Leao. Per il resto, giocheranno gli stessi della finale di Supercoppa Italiana: Maignan in porta, Thiaw e Theo Hernandez in difesa, Musah, Fofana e Reijnders in mezzo al campo e Pulisic e Morata in attacco. Lo spagnolo dovrebbe essere preferito ancora a Tammy Abraham nonostante il gol vittoria dell'inglese contro l'Inter.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Ore 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Now, Dazn

Web: milannews.it