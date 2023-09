Sky - Verso Milan-Lazio: ballottaggio Calabria-Florenzi a destra

Secondo quanto riferisce Sky, in vista del match di domani contro la Lazio, Davide Calabria ha avuto una settimana un po' particolare dove non era al 100%. Alessandro Florenzi sta bene e quindi per il ruolo di terzino destro titolare c'è un ballottaggio tra questi due giocatori che verrà sciolto da Stefano Pioli solo nelle prossime ore.