Sky - Verso Milan-Napoli: Bonaventura dal 1', torna Musacchio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Giacomo Bonaventura ha vinto il ballottaggio con Ante Rebic e domani prenderà il posto dello squalificato Calhanoglu come ala sinistra. Tra gli 11 titolari ancora conferma per Andrea Conti e ritorno dal primo minuto per Lucas Biglia che prenderà il posto di Bennacer, anche lui out per squalifica. Ritorno da titolare anche per Mateo Musacchio, che nelle ultime partite è stato indisponibile.

Questa la probabile formazione:

Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo, Paquetá, Biglia, Krunic, Suso, Piatek, Bonavenura.