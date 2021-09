Sky - Verso Svizzera-Italia: Florenzi in tribuna, panchina per Calabria

Questa sera alle ore 20.45 l'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini affronterà la Svizzera al St. Jakob Park di Basilea in un match valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 il rossonero Alessandro Florenzi sarà in tribuna insieme ad altri 7 compagni, mentre sono 23 i giocatori convocati dal ct per la sfida contro gli elvetici: tra questi c'è anche Davide Calabria, che secondo il giornalista della tv satellitare partirà dalla panchina. Questo la probabile formazione della sida:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Immobile, Chiesa. All. Roberto Mancini.