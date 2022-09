Sky - Verso Ungheria-Italia, Pobega si candida ad una maglia da titolare

MilanNews.it

Domani sera, alle ore 20:45, Ungheria ed Italia si sfideranno alla Puskas Arena di Budapest nella gara che sarà valida per l'ultima giornata dei gironi di Nations League. E, come riportato dai colleghi di Sky Sport, un giocatore del Milan si candida ad una maglia da titolare per la partita che permetterà ad una delle due squadre di accedere alla fase finale della competizione: trattasi di Tommaso Pobega, che dovrebbe affiancare Jorginho e Barella nei tre centrali di centrocampo nel 3-5-2 di Mancini.