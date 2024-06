Slovenia-Serbia, le formazioni ufficiali: Jovic partirà dalla panchina

Alle 15 Slovenia e Serbia scenderanno in campo alla Munich Arena di Monaco di Baviera nella partita valida per la seconda giornata del Girone C dell'Europeo. Nella formazione ufficiale dei serbi non è presenze il rossonero Luka Jovic che partirà quindi inizialmente dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. All.: Kek.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. All.: Stojkovic.