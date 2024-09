SONDAGGIO MN - Allegri, Sarri, Tuchel o Terzic: chi preferite per il post-Fonseca?

Il destino di Paulo Fonseca sembra essere ormai già segnato e così in via Aldo Rossi sono al lavoro per scegliere chi prenderà il suo posto sulla panchina del Milan dopo il derby di domenica contro l'Inter. Nelle ultime ore, sono diversi i nomi che sono stati accostati al Diavolo, ma la sensazione è che la scelta dovrebbe avvenire tra quattro opzioni, due italiane e due straniere.

In corsa ci sono Massimiliano Allegri, che ha già allenato il Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014, Maurizio Sarri, al momento senza squadra dopo il suo addio alla Lazio alla fine della scorsa stagione, Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund con cui ci sarebbero già stati dei contatti nella giornata di ieri, e Thomas Tuchel, reduce dall'avventura sulla panchina del Bayern Monaco.

