SONDAGGIO MN - Futuro Ibrahimovic: rinnovo sì o rinnovo no?

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nuovo problema fisico lo sta costringendo ai box, ma nonostante i tanti acciacchi Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro al termine di questa stagione. L'attacante svedese potrebbe smettere con il calcio giocato oppure continuare per un altro, magari rinnovando il suo contratto con il Milan che scadrà il prossimo 30 giugno. Proprio su quest'ultimo tema, la redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per chiedere ai propri lettori se sarebbero o meno favorevoli al prolungamento di Ibrahimovic con il club di via Aldo Rossi per un altro anno.

