Sorrentino consiglia Caprile: "Se fossi una big, prenderei lui"

vedi letture

L'ex portiere di Palermo e Chievo Verona, fra le altre, Stefano Sorrentino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, nel corso della quale sono stati toccati diversi tempi importanti d'attualità, fra i quali anche il futuro di Elia Caprile, ex Napoli, oggi al Cagliari, e che in passato è stato anche (timidamente) accostato al Milan:

"Caprile? È un fratello minore per me, ho avuto la fortuna di vederlo crescere e so benissimo quali sono le sue potenzialità. Nel giro di poco tempo diventerà uno dei tre portieri della nostra Nazionale. Se il Napoli non dovesse trattenere Meret, io terrei Caprile tutta la vita. Se fossi una società e avessi i soldi da spendere per il portiere io andrei su Caprile”.