Sotto 2-0, la Juve acciuffa il Cagliari con un autogol nel finale: finisce 2-2

Staccarsi in maniera importante o dare ulteriore slancio alla corsa Champions: sono questi gli obiettivi che muovono Cagliari e Juventus nel match di questa sera sul prato dell'Unipol Domus di Cagliari valido per la 33ª giornata di Serie A. Un duello che termina in parità, con le formazioni che, di fatto, di spartiscono anche le due frazioni. Nella prima sono i rossoblù a dominare, mentre nella seconda i bianconeri riprendono metri e convinzioni.

Due motivazioni che, seppur diverse, permettono alle due formazioni di partire subito su ritmi alti. In particolari i padroni di casa che dopo neanche novanta secondi vanno alla conclusione con Luvumbo per una sorta di dichiarazioni d'intenti. All'8', da una mattonella molto vicina a quella dalla quale aveva tirato l'angolano, prova a sorprendere Szczesny sul secondo palo mancando, però, la porta di non molto. Al 15' ancora l'uzbeko a concludere ma il colpo di testa che ne risulta è debole e centrale. Altri quattro minuti e Luvumbo parte sull'out di destra del proprio fronte offensivo, si accentra e crossa per l'inserimento di testa di Gaetano che manca di pochissimo la sfera. Sul ribaltamento di fronte la Juve si vede per la prima volta concretamente in area con Chiesa che cerca il fondo per mettere il pallone indietro per Vlahovic che però sbaglia del tutto la conclusione. Poco dopo altra conclusione bianconera con Weah che centra in pieno i guantoni di Scuffet. Al 27' primo bivio del match con il calcio di rigore assegnato al Cagliari dopo un fallo di mano di Bremer su colpo di testa di Dossena. Sul dischetto si presenta Gianluca Gaetano che spiazza Szczesny al 29'. Il vantaggio accende ulteriormente gli uomini di Ranieri che al 33' vanno ad un passo dal raddoppio con Luvumbo che manca lo specchio della porta sul lancio in profondità delizioso di Shomurodov. Al 35' arriva il secondo calcio di rigore a favore del Cagliari. Shomurodov lancia in profondità Luvumbo che prende il tempo a Gatti con Szczesny che lo travolge in uscita. Sul dischetto si presenta a sorpresa Yerry Mina: il colombiano non sbaglia. Al 43' gol annullato alla Juventus per fuori gioco di Chiesa su lancio di Cambiaso. Decisione presa con il VAR che, di fatto, chiude la prima frazione.

La ripresa inizia con Allegri che decide di mandare in campo Yildiz al posto di Alcaraz: il turco va ad occupare la stessa zona del compagno mentre Cambiaso alza il suo raggio di azione. Ranieri, invece, risponde sostituendo Sulemana per far spazio a Prati. Nonostante queste variazioni lo spartito del match continua ad essere lo stesso. La Juventus però al 61' riesce a tornare in partita con una magia su punizione di Dusan Vlahovic al 16° gol stagionale. Un lampo che però non cambia il piano partita degli isolani, che rimangono corti, compatti e pronti a ripartire. Tanto che Allegri, a sorpresa, per l'ultimo quarto d'ora schiera ben 4 punte con Milik a supporto degli altri elementi offensivi già in campo. All'86' arriva quello che non ti aspetti: l'autorete di Dossena che riporta il risultato sul 2-2. Rabiot recupera, Yildiz mette nel mezzo e il centrale batte Scuffet per anticipare Milik. Un evento che chiude il match e spartisce la posta in palio. Fra il rammarico di chi aveva la vittoria in mano e di chi, invece, ha perso un'occasione per guadagnare punti in chiave Champions League.