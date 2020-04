Spadafora: "L'unica speranza per la ripresa del campionato è la prudenza"

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha parlato nel corso di una diretta sulla propria pagina Facebook della possibilità che il campionato di calcio riprenda: "Ringrazio il presidente della Figc, Gravina che ha smentito illazioni che ieri qualcuno della Lega di Serie A aveva detto circa un accordo sulla data di ripresa del campionato. Niente di più falso. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente di Serie A, ma penso davvero di pochi, che non perde il vizio di mettere in giro menzogne e falsità per cercare di fare pressioni sul Governo. Lo dico ancora una volta a questi presidenti che non hanno capito che l'aria è cambiata, non è quella di un tempo e questi metodi non funzionano. La prudenza è ciò che lascia ancora uno spiraglio alla possibilità di ripresa. La prudenza che noi stiamo avendo, che non è incapacità di decidere come scrive qualcuno in malafede, è l’unico appiglio per riprendere il campionato. L’alterativa è fare come la Francia, e dire che il calcio si ferma qui. Noi lasciamo lo spiraglio e tutto dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria, e dalla nostra singola capacità dal 4 maggio di rispettare le regole. Se pensiamo che dal 4 maggio non si possano rispettare le regole, sbagliamo alla grande, e rischiamo di trovarci in una situazione peggiore di prima".