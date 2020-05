Spadafora, pronti a firmare anche per diretta gol

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Se serve, sono disponibile come ministro e come governo a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato le norme che serviranno per avere anche in Italia la diretta gol, come succede in Germania". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al Tg3. "In Germania - ha spiegato il ministro -, Sky ha trovato un accordo per la diretta gol, nel rispetto dei diritti di chi ha l'abbonamento per le partite del campionato. Penso - ha aggiunto Spadafora - che dovremo pensarci anche in Italia. Eviterebbe, qualora riprendesse la stagione, assembramenti in luoghi pubblici, in bar, visto che le persone non possono andare allo stadio e potrebbero invece vedere i gol direttamente da casa, in sicurezza". (ANSA).