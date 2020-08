Spagna, Luis Enrique svela la lista dei convocati con le mascherine. Poi aggiunge: “Mi aspetto dei positivi”

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Ci saranno casi di positività, questo è certo: ma siamo preparati, ho dieci giocatori pronti a subentrare": le convocazioni delle nazionali ai tempi della pandemia, secondo Luis Enrique. Il ct della Spagna ha chiamato 24 giocatori per il doppio di impegno di Nations League, il 3 e il 6 settembre contro Germania e Ucraina, e lo ha fatto con un video nel quale 'nomina' i convocati appendendo agli armadietti del centro sportivo della Roja mascherine personalizzate col nome de giocatori. Poi, in conferenza, ha parlato della crescita di contagi che in questi giorni si sta verificando in Spagna e del rischio di dover rinunciare a qualche giocatore. "Casi di positivita'? Può essere. Siamo preparati nel caso ci siano. La maggior parte dei club ha avuto casi. Ho dieci giocatori potrebbero venire a rafforzare la Nazionale se si presentasse la possibilità. Ci saranno casi positivi, questo è certo ". (ANSA).