Spagna-Svezia: Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina

Tutto gira intorno a Ibrahimovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista del match che la Svezia disputerà questa sera in Spagna. Le due nazionali si giocano la qualificazione dirette al Mondiale, ma il centro di gravità permanente della sfida - osserva la rosea - è sempre il 40enne Zlatan, che oggi è chiamato alla terza partita in otto giorni, dopo il derby e l’inattesa sconfitta in Georgia. Il c.t. svedese ha dribblato le domande sull'utilizzo di Ibra ("Non vi dico se può giocare 90 minuti o se è meglio che entri a partita in corso", ha dichiarato), ma sembra che l'attaccante stavolta comincerà in panchina.