SPAL, Semplici: "Il Milan partito con diversi obiettivi, servirà grande attenzione"

Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza, si è espresso in merito alla sfida di domani contro il Milan: "Andiamo ad affrontare una squadra che è partita con diversi obiettivi. Dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto contro il Napoli. Servirà grande forza e personalità e dovremo migliorare nella lettura di alcuni momenti della partita e nel possesso palla. Spero che la loro situazione di difficoltà ci possa permettere di approfittarne per portare via un risultato positivo, che per noi sarebbe importantissimo".