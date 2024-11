Spalletti: "Donnarumma ha avuto mal di stomaco e diarrea. Abbiamo tentato di recuperarlo..."

Nella gara tra Italia e Francia di UEFA Nations League che ha sancito, in seguito alla vittoria per 3-1 dei transalpini, il primato nel girone della Nazionale di Didier Deschamps, non c'è stato spazio per il capitano degli Azzurri ed ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Il ritorno a San Siro, per la prima volta dopo i fischi in Champions League nella gara tra rossoneri e PSG, c'è stato ma solamente dalla panchina. Il motivo? Problemi intestinali, come confermato anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa nel post gara.

Questa la risposta di Spalletti alla domanda sul portiere della Nazionale:

Donnarumma?

"Si è sentito male, ha avuto mal di stomaco e diarrea, abbiamo tentato di recuperarlo, ma si sentiva debole".