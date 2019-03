Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, ha voluto concentrarsi sull'Europa League, mostrando soddisfazione per la mancata squalifica di Gattuso in vista del derby: "Bisogna pensare alla partita di domani, non al percorso da qui a fine campionato. La cosa che mi fa piacere del derby è che ci sia Gattuso in panchina".