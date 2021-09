È ancora una volta Brahim Diaz a togliere le castagne dal fuoco, il folletto di Malaga riporta i rossoneri in vantaggio al minuto 85'!! Grande azione di Saelemaekers che entra in area portando a spasso tutta la difesa spezzina, palla in mezzo e Brahim non sbaglia facendo passare la palla sotto le gambe di Zoet. 1-2, pochi minuti al fischio finale!!