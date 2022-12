Spezia, Caldara: "Il Milan è il grande rimpianto che avrò per sempre"

MilanNews.it

Mattia Caldara, difensore del Milan in prestito allo Spezia, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del passaggio dalla Juventus al club rossonero: "Mi sono sempre sentito un giocatore di calcio. Alla Juve feci solo la tournée estiva in America, poi passai al milan con Gattuso e lì ho avuto i guai fisici. Tanta sfortuna e dolori. Il Milan (una presenza in coppa Italia e una in Europa League, ndr) è il grande rimpianto che avrò per sempre".