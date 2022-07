Spezia, Gotti accoglie Caldara: l'ex Milan sarà un punto fermo della retroguardia ligure

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima settimana di ritiro per il nuovo Spezia di Luca Gotti. Il tecnico ex Udinese ha accolto con entusiasmo due giocatori che saranno sicuramente protagonisti nella stagione delle Aquile: Albin Ekdal e Mattia Caldara. Giocatori di esperienza in quella che resta una delle rose più giovani della Serie A e che daranno una grossa mano in vista dell’intensa stagione che sta per cominciare. Per l’ex Milan sono arrivati già i primi minuti nell'amichevole contro lo Stegen, mentre il centrocampista svedese ex Sampdoria non è ancora sceso in campo con la nuova maglia. Dalle prime amichevoli si capisce che il modulo con Gotti vuole affrontare il campionato – almeno inizialmente – sarà il 352, di cui Caldara ed Ekdal saranno sicuramente punti fermi.