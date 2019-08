Sponsor maglia, Milan terzo in Serie A: Emirates versa 14 milioni all'anno

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i guadagni delle 20 società di Serie A per quanto riguarda gli sponsor sulla maglia. In testa c'è il Sassuolo, con l'azienda Mapei, di proprietà del presidente neroverde Squinzi, che versa nelle casse degli emiliani 18 milioni di euro all'anno. Al secondo posto, ad un milione di euro di distanza, c'è la Juventus con Jeep. Sul gradino più basso del podio, ma davanti a club come Inter e Napoli c'è il Milan, che da Emirates percepisce 14 milioni di euro ogni stagione (a pari merito con la Roma, che riceve la stessa somma da Qatar Airways e Hyundai).