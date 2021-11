Sport Mediaset - La vittoria più grande di Pioli è quella su Rangnick

In uno dei servizi andati in onda durante il telegiornale, i colleghi di Sport Mediaset hanno parlato del rinnovo di Stefano Pioli dicendo: “La sua vittoria più importante è stata quella su Ralf Rangnick. Dopo una vita di salti con 13 squadre allenate in 17 anni, Pioli è riuscito per la prima volta a convincere una grande di essere all’altezza delle ambizioni del club. Il prolungamento di contratto è il premio a un uomo e a un allenatore troppo spesso sottovalutati. Pioli non è uno ‘special’ e nemmeno un ‘normal’ ma è figlio del nome che porta che ha costruito un Milan gradino dopo gradino fino alla lotta allo scudetto e chissà anche agli ottavi di finale di Champions League”.