Sport Mediaset - Tonali è cresciuto e presto diventerà importante anche per l'Italia di Mancini

I colleghi di Sport Mediaset, nel loro servizio del TG dell’ora di pranzo, hanno parlato di Sandro Tonali dicendo: “Da ragazzo timido a uomo in pochi mesi. Tonali è cresciuto, e da giovane promessa che aveva deluso le attese risultando un po’ timido, ora è cambiato. In 7 partite di campionato ha realizzato 2 gol diventando una certezza del Milan e per Stefano Pioli è il centrocampista su cui scommettere. La svolta della maturità è arrivata in estate con il riscatto dal Brescia. Il 21enne si è ridotto l’ingaggio di 400.000 euro a stagione pur di restare in rossonero. Un gesto che società e tifosi hanno apprezzato. Tonali sta ripagando sul campo la fiducia della dirigenza. È capitano della Nazionale Under 21, e presto potrà giocare un ruolo importante anche con l’Italia di Roberto Mancini. Tonali è destinato a diventare una star”.