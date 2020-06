Sport.fr titola: "Kalulu lascia Lione, un altro fallimento per Juninho"

La notizia dell'ormai imminente trasferimento di Pierre Kalulu al Milan ha scatenato la stampa francese. Secondo Sport.fr, giornale transalpino, per il Lione e per Juninho si tratta di un "grande fallimento". Il brasiliano aveva provato a convincere il giocatore a rinnovare senza riuscirci, tant'è che il Milan è riuscito ad avere la meglio. A pesare su questa decisione è stata la presenza di altri tre terzini destri che in questa stagione hanno chiuso le porte a Kalulu, "costringendolo" a giocare ancora nella formazione Under 19.