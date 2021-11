Sportitalia - Anche il Milan studia Alvarez, ma la Liga spinge

Anche il Milan si iscrive con forza alla battaglia di mercato per Juliàn Alvarez. L’attaccante del River Plate che ha incantato a suon di gol sino a conquistare l’ultimo titolo argentino è oggetto di valutazioni da parte dei principali top club del Vecchio Continente che hanno provveduto a inviare i propri capiscout dall’altra parte del mondo con la ferrea volontà di valutare prima ed avvantaggiarsi poi nella corsa al talento più importante dell’ultimo periodo. Dopo Baccin per l’Inter è stato il turno di Moncada in chiave Milan studiare punti forti ed eventuali debolezze de El Arana, tendendo sempre a mente la prospettiva che ci possano essere inserimenti da altri principali top club di casa nostra. In tal senso va fatta attenzione al Barcellona, che lo studia con attenzione da tempo, ma anche al Real Madrid e all’Atletico. Insomma guerra aperta, con la certezza collettiva che per uno come Alvarez ne valga davvero la pena.