Sportitalia - Bremer, non solo Milan e Inter: anche il Bayern sul centrale del Torino

Si allunga la lista delle pretendenti a Gleison Bremer in vista della prossima stagione. Le grandi prestazioni inanellate dal brasiliano, che ha visto il proprio rendimento incoronato dal confronto con Dusan Vlahovic che lo ha visto uscire come vincitore, hanno acceso sul suo profilo i fari dei principali top club a livello continentale. Tra le squadre di casa nostra interessate al giocatore figurano il Milan ma soprattutto l’Inter che si è mossa prima ed in maniera più convinta, mentre dalla Germania una fonte autorevole come la Bild afferma che anche il Bayern di Monaco stia pensando al difensore del Torino in vista della prossima stagione programmando un investimento per strapparlo alle altre società interessate. Una notizia che apre a scenari interessanti sopratutto per il Torino e per la possibilità di incassare una cifra importante da una cessione che, nonostante il recente rinnovo, non è affatto in discussione.