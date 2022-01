Sportitalia: "Bremer-Torino, rinnovo vicino. Sul brasiliano Inter, Milan e Tottenham"

ll menu di questa fine di gennaio per il Torino è ricco di portate allettanti per i tifosi granata, specie in relazione al loro difensore. Le parti sono infatti più vicine a raggiungere un accordo per prolungare il legame contrattuale del brasiliano con il Toro, consentendo così alla squadra di Cairo di decidere con estrema tranquillità in estate la migliore traiettoria economica e professionale per un giocatore che sarà certamente molto ambito. In questo senso resiste il forte interesse dell’Inter, che conserva un margine di vantaggio sulla concorrenza: a partire dal Milan, passando per il Tottenham.