Sportitalia - Di Stefano: "Sesto potrebbe diventare la prima opzione per il nuovo stadio di Milan e Inter"

Roberto Di Stefano, dagli studi di Sportitalia, ha parlato della questione stadio dicendo: “Con Giuseppe Sala ci sentiamo e ci confrontiamo. Come in tutte le situazioni, ogni sindaco tenta di valorizzare il proprio territorio. Lui è anche il sindaco della città metropolitana e dovrebbe essere contento se il territorio di Sesto San Giovanni venisse valorizzato. I club hanno due opzioni. In passato Sesto era l’opzione B, ma magari in futuro può diventare l’opzione A per uno dei due club o per entrambi – Milan e Inter – . Le opportunità ci sono perciò dipenderà da cosa vogliono fare gli investitori e in che tempistiche. Il dibattito pubblico non aiuta. Milan e Inter hanno la necessità di avere un lasso temporale per realizzare il progetto. Se Milano non dovesse riuscire a fornire ciò, ci sta che facciano altri ragionamenti, soprattutto la nuova proprietà del Milan. Noi garantiamo tempi più brevi e meno burocrazia. In 18 mesi i club possono costruire”.