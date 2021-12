Sportitalia - Milan, gennaio cruciale. Tra esigenze e suggestioni

Milan alla riscossa. Un mercato cruciale come non mai per l’universo rossonero che continua a manifestare legittime velleità di vetta che debbono tuttavia passare attraverso una campagna di rafforzamento efficace nel prossimo mese di gennaio. Non è un mistero che l’obiettivo numero uno per la retroguardia risponda al nome di Sven Botman, ambizioso e come tale complicato da raggiungere sia per concorrenza che per investimento da mettere in programma. Un tentativo ci sarà. Allo stesso modo piace Bremer che però il tecnico del Torino Juric è orientato a bloccare con tutte le proprie forze ed esercitando quanta più pressione sulla dirigenza granata. Attenzione ai movimenti avanzati, dunque. Se dovesse partire Castillejo con direzione Genova (rossoblu) il Milan andrebbe alla ricerca di un esterno alto. Muriel è la suggestione, corteggiata platonicamente ma impossibile da raggiungere a meno che l’Atalanta non dia quello spiraglio di apertura che sino ad oggi non ha ancora concesso. Settimane da seguire, che potrebbero cambiare la fisionomia della stagione rossonera.