Sportitalia - Milan, programmazione e rinnovi in vista

Dopo la festa doppia per il rinnovo di Theo Hernandez e la vetta della classifica conquistata almeno momentaneamente ai danni dell’Inter, il Milan prosegue il suo lavoro di semina in vista della costruzione del proprio futuro. I prossimi due tasselli da mettere in preventivo sono legati a Bennacer e soprattutto Rafael Leao: l’obiettivo è quello di blindare entrambi con doppia mandata per mettere a tacere sul nascere le voci che vorrebbero diversi top club interessati ai due in vista della prossima estate. Soprattutto il portoghese si sta dimostrando come uno dei calciatori più decisivi per la fase di campionato in corso, con un percorso di crescita entusiasmante dal ritorno dopo l’ultimo infortunio.