Sportitalia - Samp, la scelta per la panchina è Di Francesco

Rivoluzione in vista in casa Sampdoria. Dopo avere di fatto congedato Marco Giampaolo, secondo quanto riportato su Sportitalia dal Direttore Michele Criscitiello, il club blucerchiato è pronto a un totale rimpasto dal punto di vista societario. Domani sarà ufficiale il divorzio tra l’Udinese e Daniele Pradè ed il dirigente farà ritorno a Genova sponda blucerchiata insieme a Pecini reduce dall’esperienza ad Empoli.

Il rilancio di Ferrero non si limiterà però agli aspetti dirigenziali, ma proseguirà anche per l’aspetto legato alla guida tecnica. La scelta del club blucerchiato è infatti quella di puntare con decisione su Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore della Roma ha infatti superato sul rettilineo finale la candidatura di Stefano Pioli. Non ci sono ancora le firme poiché l’ex giallorosso deve ancora ottenere il via libera dalla sua società precedente, ma una volta sbrigata questa questione l’affare sembra destinato ad andare in porto.