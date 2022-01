Sportitalia - Torino, contatti per Pellegri dal Milan

La sfortuna per l'infortunio a Momo Fares colpisce il Torino che deve dire addio dopo nemmeno una settimana al rinforzo nuovo di zecca che aveva regalato a Juric per la corsia di sinistra. La sessione dei piemontesi ad ogni modo prosegue, anche in relazione alle mosse che dovrebbero riguardare il reparto avanzato: i contatti con il Milan sono costanti e volti alla prospettiva di avere in prestito Pellegri fino al termine della stagione una volta che l'attaccante sarà stato riscattato dal Monaco.