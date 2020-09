SportMediaset - Due ostacoli per arrivare a Bakayoko. Bale pista fantasiosa

Stando a quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, ci sarebbero due ostacoli per arrivare a Tiemoue Bakayoko (anche se filtra cauto ottimismo dall'ambiente Milan). Il primo è quello legato alle cifre del riscatto: i rossoneri avrebbero avanzato un'offerta da 3 milioni per il prestito oneroso e 30 di riscatto, ma in questa cifra sono presenti 5 milioni di bonus (mentre il Chelsea li vorrebbe senza bonus). Il secondo, invece, riguarda il giocatore: Bakayoko vorrebbe 4,5 milioni di euro alla seconda stagione al Diavolo (alla prima sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio a 3). Per quanto riguarda Bale, invece, è una pista fantasiosa a causa dell'elevato costo dell'ingaggio.