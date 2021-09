SportMediaset - Gabbia-Romagnoli in difesa contro il Venezia. Giroud in panchina contro lo Spezia?

Nel servizio di presentazione di Milan-Venezia, i colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto sulla formazione che i rossoneri dovrebbero schierare questa sera contro i veneti: “Giroud e Ibrahimovic non ci saranno stasera contro il Venezia. Pioli deve evitare le trappole contro le piccole. In difesa ci sarà Gabbia al fianco di Romagnoli, mentre Tomori osserverà un turno di riposo. A centrocampo Tonali sarà titolare e stasera potrebbe fare il suo debutto con il Milan anche per Pellegri. I tempi di recupero di Ibrahimovic non sono ancora chiari, mentre per Giroud si prospetta la panchina sabato contro lo Spezia e il rientro in campo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Entrambi stanno lavorando a parte”.