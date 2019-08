SportMediaset - Giampaolo non cambia, capovolge solo il triangolo offensivo

Questo quanto raccontato da ‘SportMediaset’ in vista della sfida tra Milan e Brescia: “Il Brescia ritrova il Milan. Un'avversario che ritrova con grande entusiasmo la scala del calcio e il gemellaggio con il tifo rossonero potendo anche vedere il club più blasonato dall'alto verso il basso grazie al successo di Cagliari. La pressione sarà tutta tutta su Marco Giampaolo che ha esaurito parte di quell'euforia estiva con il K.O di Udine. Giampaolo ribadisce la fiducia nella squadra, convinto che parte della critica non abbia tenuto conto della gioventù del progetto. A chi pensava a stravolgimenti Giampaolo risponde parlando di concetti e del lavoro svolto in questi 50 giorni. Non si cambia nulla, si capovolge solo il triangolo offensivo con Suso e Castillejo a supporto Piatek e Bennacer pronto a dare sostanza ad un centrocampo con tanta qualità, Borini e Paquetà, con poca esperienza in quei ruoli. Corini si affiderà a Tonali per gestire il suo centrocampo con un po' di genio e sregolatezza. Il ritorno del Brescia però non riporta alla mente solo Balotelli rossonero, che non sarà presente, ma anche Roberto Baggio che 15 anni fa uscì con una standing ovation del pubblico”.