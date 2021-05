SportMediaset - Il Milan vede la Champions in una serata drammatica per il Torino

Come detto dai colleghi di SportMediaset nel corso del loro TG sportivo, il Milan ha stravinto la sfida contro un Torino non pervenuto. “Dopo i gol di Theo Hernandez e Kessie, dopo 26 minuti la partita era già chiusa dato che il Torino non reagiva. Zaza ha un’unica occasione in tutta la partita, ma Donnarumma ha parato bene. Poi in mostra si è messo anche Brahim Diaz con un gol e una traversa colpita, prima del gol del 4-0 di Theo Hernandez. La serata per il Torino si fa drammatica, sportivamente parlando, quando Rebic segna 3 gol e mette a segno la sua prima tripletta in Serie A. Per il Torino l’unica buona notizia è che ha perso anche il Benevento, mentre per il Milan la Champions è sempre più vicina”.