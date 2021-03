Sportmediaset - Il rinnovo di Ibra: il Milan potrebbe proporgli 4 milioni di parte fissa più bonus alle presenze

Secondo quanto riferito da Sportmediaset su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe restare in rossonero anche in vista della prossima stagione. Il Milan però potrebbe valutare al ribasso l'accordo attuale con l'attaccante svedese, anche in base alle tante gare saltate in questa stagione. Qualora nelle prossime dieci gare Ibra dovesse mancare ancora, la dirigenza rossonera potrebbe proporre un nuovo accordo di circa 4 milioni di parte fissa, più dei bonus legati alle presenze. Una formula che lo stesso Zlatan potrebbe accettare.