SportMediaset - Milan, anche Maldini in bilico. Stesso destino per Massara

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo l'addio certo di Boban, è in dubbio la posizione anche di Paolo Maldini, il cui rapporto con Elliott e Gazidis non è idilliaco dopo la decisione dell'ex capitano di affidare in estate la panchina a Marco Giampaolo. L'attuale direttore tecnico milanista deve decidere se dare subito le dimissioni oppure se valutare il da farsi a fine stagione. Stesso destino anche per il ds Frederic Massara.