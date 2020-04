SportMediaset - Milan, Bennacer è un punto fermo: Pioli non fa mai a meno di lui

Come riferisce oggi SportMediaset su Italia Uno, Ismael Bennacer, arrivato in rossonero dall'Empoli, è diventato un punto fisso del Milan, tanto che Pioli non fa mai a meno di lui. L'algerino, che la scorsa estate è stato eletto miglior giocatore della Coppa d'Africa vinta con la sua nazionale, è uno dei pochi ad aver conquistato l'esigente platea rossonera, gente che ha visto all'opera grandi centrocampisti come Albertini, Ancelotti e Pirlo.