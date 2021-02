Sportmediaset - Milan, con la Stella Rossa Pioli proporrà un turnover ragionato

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Stefano Pioli potrebbe optare per un turnover ragionato per la gara con la Stella Rossa. In attacco Mandzukic dovrebbe rilevare Zlatan Ibrahimovic in modo tale da lasciare allo svedese la possibilità di concentrarsi in vista del derby di domenica. Sulla trequarti, alle spalle dell'attaccante croato, scalpita il connazionale Rebic e Castillejo che prenderebbe il posto di un appannato Saelemaekers. Se Calhanoglu dovrebbe restare titolare per ritrovare la condizione, a centrocampo Tonali e Krunic potrebbero far rifiatare il duo africano Bennacer e Kessie apparsi stanchi nella gara con lo Spezia.