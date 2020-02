SportMediaset - Milan, Pioli e una panchina sottoutilizzata

Secondo SportMediaset, dietro ai cali del Milan nei secondi tempi, c'è certamente anche un po' di stanchezza che sta affiorando in alcuni giocatori che stanno giocando tanto e non si praticamente mai fermati in questa stagione. Servirebbe un po' di turnover, ma per Pioli probabilmente le riserve non sono al livello dei titolari. Nelle ultime tre partite, la panchina è stata sottoutilizzata: 90' (su 270') per Calabria, 78' per Paquetà, 27' per Bonaventura, 12' per Leao, 9' per Saelemaerkers, 1' per Daniel Maldini e zero minuti per Laxalt, rientrato a gennaio in rossonero da prestito al Torino.