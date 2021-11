Sportmediaset - Milan, Rebic si candida a una maglia da titolare contro la Fiorentina

I colleghi di Sport Mediaset, durante il loro TG dell’ora di pranzo, hanno parlato del Milan in vista del match di sabato sera contro la Fiorentina. Claudio Raimondi ha detto: “Per le prossime 8 partite, finalmente Pioli potrà contare su Rebic dopo che è rimasto fuori per 3 settimane. Tornato nel derby, Ante ha dato segnali di brillantezza nella mezz’ora finale nel derby. Ora il croato si candida per una maglia da titolare contro la Fiorentina, dato che è rimasto a Milanello ad allenarsi in questa sosta per le Nazionali. Assieme a Pioli e Tatarusanu, Rebic sarà un ex al Franchi. Il pieno recupero di Rebic consentirà al mister di far rifiatare lo spremuto Leao. Solo due gol in stagione per Rebic, che di fatto deve ancora esplodere. Ora c’è abbondanza in attacco per Pioli, che rinnoverà il suo contratto con il Milan dopo la sfida contro l’Atletico Madrid. A breve tornerà dall’America anche Ivan Gazids, che ha vinto la sua personale battaglia ed è pronto a diversi fra Casa Milan e Milanello”.