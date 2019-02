Sportmediaset - Retroscena Gattuso-Suso, nel 2017 l'allenatore chiese alla società di togliere una multa per lo spagnolo

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il rapporto di stima e di rispetto tra Gattuso e i suoi giocatori va ricercato anche in episodi come il retroscena di seguito raccontato. Siamo nel dicembre del 2017, il Milan perde malamente a Verona per 3-0 e il tutto viene aggravato anche dall'espulsione diretta di Suso per un intervento duro. Oltre alla squalifica, il cartellino rosso costa allo spagnolo una multa da parte del club rossonero. Dopo un dialogo con il tecnico, in cui spiega le proprie ragioni - secondo Suso non ha commesso fallo con l'intento di fare male, ma per eccessiva foga nel tentativo di aiutare la squadra - però, Rino decide di intercedere con la società e la sanzione allo spagnolo viene tolta.