SportMediaset - Verso Celtic-Milan: Leao confermato a sinistra. Tonali al posto di Bennacer in mezzo al campo

In vista del match di domani in casa del Celtic, Stefano Pioli confermerà Rafael Leao come attaccante esterno di sinistra dopo la sua ottima prestazione nel derby. Brahim Diaz prenderà il posto dell'infortunato Calhanoglu come trequartista alle spalle di Ibrahimovic, mentre in mezzo al campo, accanto a Kessie, ci sarà Tonali e non Bennacer.