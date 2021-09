SportMediaset - Verso Milan-Venezia: Giroud proverà a recuperare per la panchina

I colleghi di SportMediaset hanno riferito quelle che sono le ultime notizie sul Milan in vista del match di domani contro il Venezia: “Calabria non recupera mentre sta meglio Giroud è ha ripreso a correre. Kjaer non ha lesioni al suo flessore della coscia destra. Ibrahimovic invece si allena a parte e quasi sicuramente salterà anche la prossima partita. Pioli sta abituando il Milan a non essere Ibra-dipendente. Oggi pomeriggio ci sarà la rifinitura e si capirà se Giroud potrà andare almeno in panchina o no”.